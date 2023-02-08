Вице-премьер Польши, министр обороны Мариуш Блащак заявил, что страна получит 500 зарядных модулей для ракетных комплексов HIMARS производства США и доведет их общую численность в национальной армии до 506. Об этом политик заявил журналистам, передает РИА Новости.

«Я очень рад решению властей США. В связи с этим в Польшу попадет почти 500, а если считать те, которые будут поставлены в этом году, а заказаны были в 2019 году, то мы будем иметь 506 зарядных модулей HIMARS», — заявил вице-премьер Польши.

По его словам, 468 модулей будут смонтированы на польских грузовиках. Блащак добавил, что 20 систем HIMARS поступят в страну в этом году по заказам 2019 года.