Администрация президента Джо Байдена обратилась к властям Киева с частной просьбой: публично продемонстрировать готовность к переговорам с Россией, пишет Washington post со ссылкой на источники. Власти США призывают Украину отказаться от публичных высказываний о том, что Киев не будет вести переговоры с Россией пока президент Владимир Путин остается у власти.

При этом Вашингтон не намерен подталкивать Киев к мирному договору с Москвой, отмечают источники издания. Цель этой просьбы — якобы попытка обеспечить поддержку киевского правительства другими странами, которые опасаются затяжной войны.

Хотя американский чиновники разделяют позицию украинских коллег, что Путин не всерьез говорит о переговорах, она вызвала обеспокоенность в некоторых странах Европы, Африки и Латинской Америки, отметили собеседники газеты. Для них этот конфликт уже привел к стремительному росту цен на продукты и топливо.

После аннексии Россией оккупированных территорий т.н. ДНР и ЛНР, а также Запорожской и Херсонской областей, Зеленский заявил, что отказывается вести переговоры с Россией, пока ее возглавляет Путин. Зеленский отмечал в начале ноября, что некоторые страны подталкивают его к компромиссом с Россией, однако, по его мнению, в таких переговорах нет смысла.

«Мы там уже были [в переговорах с Россией], для нас там нет ничего нового, никаких сюрпризов. Я уже знаю, чем эта история закончится. Поэтому я не хочу ждать концовку. Потому что это не хэппи-энд с этой страной, с этими „соседями“. Поэтому хватит. Мы должны строить очень прагматичные отношения и все», — написал он.

При этом Путин в последнее время все чаще говорит о готовности к переговорам с Киевом. Например, в конце октября на пресс-конференции президент говорил, что Россия ждет, пока «созреют какие-то необходимые условия». (moscowtimes.ru)