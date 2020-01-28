США подтвердили крушение самолета в Афганистане

Командование сил США в Афганистане сообщило, что упавший самолет был американским, передает РИА Новости.

«Американский Bombardier E-11A разбился сегодня в провинции Газни в Афганистане», — написал официальный представитель командования полковник Сонни Леггетт в твиттере.

Он также выразил сомнение в том, что воздушное судно сбили талибы.

«Пока причина крушения расследуется, нет никаких указаний на то, что причиной крушения стал вражеский огонь. Мы предоставим дополнительную информацию по мере ее поступления. Заявления талибов о том, что еще один самолет потерпел крушение, являются ложными», — подчеркнул военный.

Ранее сообщалось, что в афганской провинции Газни разбилось воздушное судно. Представитель губернатора Газни Ариф Нури заявил, что самолет разбился в районе Дех-Як, который находится под контролем талибов. По данным Ariana News, на борту находились 83 человека.

Изначально сообщалось, что разбившийся самолет принадлежал афганской Ariana Afghan Airlines, однако представители авиакомпании опровергли эту информацию. Источник РИА Новости заявил, что воздушное судно принадлежало военным.

Как передавал телеканал Ariana News, радикальное движение «Талибан» взяло на себя ответственность за крушение самолета. Боевики утверждали, что сбили его.

США используют самолет Bombardier E-11A для радиоэлектронной разведки.