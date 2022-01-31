Соединенные Штаты разработали набор санкций в отношении представителей российской элиты на случай вторжения России на территорию Украины, сообщила пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки.

«Я могу подтвердить, что мы разработали определенный пакет санкций в отношении российской элиты и их семей на случай, если Россия предпримет дальнейшие шаги по вторжению на Украину», — заявила Псаки на брифинге в понедельник.

По ее словам, санкции должны затронуть тех, кто «находится в близком окружении Кремля и около него», либо «участвуют в процессе принятия решений правительства».

Как отметила Псаки, некоторые из лиц, на которых нацелены санкции, особенно к ним уязвимы по причине «глубоких финансовых связей с Западом».

Кроме того, представитель Белого дома подчеркнула, что это отражает лишь часть усилий США по мерам в отношении Москвы. (interfax.ru)