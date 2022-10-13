США поддержат дипломатические усилия по нормализации на Южном Кавказе.

Как передает АПА, об этом говорится в новой Стратегии национальной безопасности администрации Байден-Харрис.

В новой стратегии отмечается, что США будут работать над укреплением стабильности и устойчивости других демократий так же, как они поддерживают Украину.

«Мы будем поддерживать интеграцию в Европу Грузии и Молдовы и их приверженность важным институциональным реформам. Мы поможем нашим партнерам стать сильнее. Мы будем способствовать укреплению демократических институтов, верховенству закона и экономическому развитию на Западных Балканах. Мы будем поддерживать дипломатические усилия, направленные на урегулирование конфликта на Южном Кавказе», — говорится в документе.

В Стратегии национальной безопасности также отмечено, что США будут продолжать поддерживать контакты с Турцией для укрепления стратегических, политических, экономических и институциональных связей Турции с Западом.