США поддержали решение Чехии о высылке российских дипломатов

США выражают поддержку Чехии в ее решительном ответе на «подрывные действия России», заявил официальный представитель госдепартамента Нед Прайс в свете решения чешских властей по высылке российских дипломатов.
«США поддерживают Чехию в ее решительном ответе на подрывные действия России на чешской территории. Мы должны действовать решительно в ответ на действия России, которые ставят под угрозу территориальную целостность, энергетическую безопасность или жизненно важную инфраструктуру наших союзников и партнеров», — говорится в опубликованном в Twitter заявлении Прайса.
| 2021-04-18T23:48:29+04:00 19 апреля 2021, 02:48|1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
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