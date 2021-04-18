США поддержали решение Чехии о высылке российских дипломатов

США выражают поддержку Чехии в ее решительном ответе на «подрывные действия России», заявил официальный представитель госдепартамента Нед Прайс в свете решения чешских властей по высылке российских дипломатов.

«США поддерживают Чехию в ее решительном ответе на подрывные действия России на чешской территории. Мы должны действовать решительно в ответ на действия России, которые ставят под угрозу территориальную целостность, энергетическую безопасность или жизненно важную инфраструктуру наших союзников и партнеров», — говорится в опубликованном в Twitter заявлении Прайса.