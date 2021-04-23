США подчеркнули приверженность независимости и территориальной целостности стран Центральной Азии

Госсекретарь США Энтони Блинкен в ходе онлайн-консультаций с главами МИД Казахстана, Киргизии, Таджикистана, Туркмении и Узбекистана обсудил ход урегулирования в Афганистане, борьбу с пандемией, изменение климата и энергетику. Об этом, как передает ТАСС, говорится в распространенном в пятницу сообщении Госдепартамента.

«Госсекретарь подчеркнул приверженность США независимости и территориальной целостности центральноазиатских государств. <…> Стороны обсудили мирный процесс в Афганистане, восстановление после пандемии и изменение климата», — отмечается в тексте.

Участники консультаций также выразили поддержку усилий рабочих групп по экономике, энергетике, окружающей среде и безопасности для «дальнейшего продвижения общих задач».

| 2021-04-23T22:05:52+04:00 23 апреля 2021, 23:22|1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
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