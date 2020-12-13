США планируют вакцинировать 100 млн человек от COVID в начале 2021 года

Власти США планируют вакцинировать 100 млн человек от коронавируса нового типа к концу первого квартала следующего года, заявил глава американской программы вакцинации против COVID-19 Монсеф Слауи. Его слова приводит Reuters.

Соединенные Штаты надеются распределить около 40 млн доз вакцины к концу текущего года, еще от 50 до 80 млн доз в январе и столько же в феврале, рассказал Слауи.

Ранее сообщалось, что Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов (FDA) США выдало разрешение на экстренное использование вакцины от коронавируса компании Pfizer.

Соединенные Штаты занимают первое место в мире по числу случаев новой коронавирусной инфекции, за все время пандемии коронавирусом заразились более 16 млн американцев.(Газета.Ru)

| 2020-12-13T20:42:58+04:00 13 декабря 2020, 21:44|1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
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