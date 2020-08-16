США планируют размещение ракет средней дальности в Азии

США рассматривают возможность размещения в будущем ракет средней дальности в Азиатском регионе, включая Японию. Об этом в воскресенье заявил японской деловой газете Nikkei спецпредставитель президента США по контролю над вооружениями Маршалл Биллингсли, передает ТАСC.

«Это как раз тот вид оборонительных способностей, которые такие страны, как Япония, будут в будущем хотеть и в каких будут нуждаться», — подчеркнул он. Биллингсли также отметил, что США хотели вести переговоры с «коллегами и союзниками в Азии о непосредственной угрозе со стороны Китая, наращивающего свой ядерный потенциал», и о том, какие «оборонительные возможности потребуются в будущем для защиты альянса» от такой угрозы.

Биллингсли также отметил, что в США в настоящее время сразу по нескольким направлениям ведется разработка гиперзвукового вооружения. «Это стабилизирующие оборонительные мощности для Азиатско-Тихоокеанского региона, которые дадут гарантию того, что наши союзники, друзья и партнеры будут защищены, и что Китай не сможет прибегнуть к военному шантажу», — приводит слова Биллингсли японское издание.

Ранее японские СМИ уже сообщали, что США начали консультации с японской стороной по поводу развертывания новых ракет средней дальности после выхода из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД), однако власти Японии официально информацию о начале таких переговоров не подтверждали. Министр обороны США Марк Эспер также высказывал намерение разместить ракеты средней дальности в Азиатско-Тихоокеанском регионе.