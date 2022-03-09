Соединенные Штаты перебросят в Польшу две батареи зенитно-ракетных комплексов Patriot, чтобы «в упреждающем порядке» отразить потенциальные угрозы НАТО. Об этом заявил РИА «Новости» представитель Европейского командования (EUCOM) американских вооруженных сил Адам Миллер.

«По указанию министра обороны и по приглашению наших польских союзников командующий Европейским командованием ВС США генерал Уолтерс отдал приказ о передислокации двух батарей ЗРК Patriot в Польшу», — сказал Миллер, добавляя, что данная мера была принята «в упреждающем порядке в целях противодействия любым потенциальным угрозам для США, сил союзников и территории НАТО».

Представитель ведомства при этом подчеркнул, что подобный шаг является «разумной защитной мерой» и направлен на поддержку возможных наступательных операций.