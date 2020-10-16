США отреагировали на испытание Турцией российских С-400

Соединенные Штаты осудят испытание Турцией российских зенитных ракетных систем (ЗРС) С-400 «Триумф», если данные о их проведении подтвердятся, сообщает ТАСС со ссылкой на американский Госдепартамент.

Госдеп выразил надежду, что Турция не поставит российские системы на вооружение, так как в противном случае Анкаре придется столкнуться с «серьезными последствиями», указано в сообщении.

Ранее СМИ сообщили о испытании Турцией купленных у России систем С-400.

Решение Анкары о покупке ЗРС С-400 в сентябре 2017 года вызвало серьезный раскол между Турцией и ее партнерами по Североатлантическому альянсу. Представители НАТО быстро забили тревогу о том, что Турция поставит под угрозу безопасность НАТО, если подключит С-400 к союзным системам, поскольку российская система будет использовать сеть с конфиденциальными данными альянса.