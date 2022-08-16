Командование ВВС США отменило запрет на полеты истребителей пятого поколения F-35, введенный после заявление производителя катапультных кресел о возможной неисправности пиропатронов, с помощью которых кресло отделяется от самолета. Об этом сообщает Air Force Magazine.

По данным издания, потенциально неисправные детали были проверены в течение двух недель. Проверкам были подвергнуты базы ВВС и учебные центры на территории США, в Тихоокеанском регионе, а также базы командования ВВС США В Европе — всего 349 самолетов.

Кроме самих пиропатронов, были проверены дополнительные системы катапультных кресел и запасные части. Всего из 706 пиропатронов четыре были признаны «подозрительными» и заменены.

Еще несколько F-35, находящихся на техобслуживании, будут проверены в течение 90 дней.

Ранее сообщалось, что ВВС США приостановили полеты нескольких сотен самолетов из-за проблем с катапультными креcлами производства британской компании Martin-Baker.

Ограничениям были подвергнуты истребители F/A-18 Hornet, F/A-18E/F Super Hornets, EA-18G Growler, а также T-45 Goshawk, F-5 Tiger II, T-38 Talon, T-6 Texan II и парк самолетов F-35A Lightning II.

О возможном дефекте в пиропатронах катапультных кресел сообщила сама компания-производитель. После этого ВВС начали 90-дневную проверку всех машин, на которых установлены подобные кресла.