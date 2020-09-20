США отказались выводить ядерное оружие из Европы

США готовы обсуждать с Россией любые предложенные темы, но не будут выводить ядерное оружие из Европы, заявил спецпосланник президента США Маршалл Биллингсли в интервью газете «Коммерсант«.
Отвечая на вопрос, готовы ли США вывезти свое ядерное оружие из Европы, он сказал: «Нет, этого мы делать не будем. Но мы готовы обсуждать все, о чем Россия хочет с нами говорить».
«Мы чрезвычайно серьезно относимся к позиции российской стороны и считаем важным вести профессиональный диалог по вопросам, вызывающим совместную обеспокоенность, а также вызывающим обеспокоенность одной из сторон. Поэтому мы, безусловно, готовы говорить с Россией о НАТО и о наших гарантиях ядерного сдерживания, данных членам Североатлантического альянса. Но мы не будем вывозить ядерное оружие ни с одного из мест его складирования. И мы не требуем того же от Российской Федерации. Мы не требуем, чтобы российские власти вывели все свое ядерное оружие из Калининграда или сделали что-то подобное», — отметил Биллингсли.
«Поэтому – нет, мы не предполагаем каких-либо конкретных действий, которые могли бы повлиять на изменение мест складирования или дислокации (ядерных — Ъ) вооружений», — добавил он.