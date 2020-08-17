США отказались от предложения РФ провести саммит по Ирану

США отказались от предложения президента России Владимира Путина провести саммит «пятерки» СБ ООН с участием ФРГ и Ирана, написал постпред РФ при международных организациях в Вене Михаил Ульянов в Twitter.

«США отвергли предложение президента Путина провести онлайн саммит для снижения напряженности в Персидском заливе», — написал Ульянов.

Он добавил, что существует два конкурирующих подхода: «российский, нацеленный на диалог и систему коллективной безопасности в регионе, и американский, основанный на давлении».

| 2020-08-17T18:25:40+04:00 17 августа 2020, 20:46|12345 (Пока оценок нет)
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