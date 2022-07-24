Соединенные Штаты решительно осуждают ракетный удар, нанесенный в субботу российскими военными по порту в Одессе, заявил сегодня госсекретарь Энтони Блинкен.

«Всего через 24 часа после завершения сделки, позволяющей возобновить экспорт украинской сельскохозяйственной продукции через Черное море, Россия нарушила свои обязательства, напав на исторический порт, из которого по этому соглашению снова должны были транспортироваться экспортные зерновые и сельскохозяйственные товары, — говорится в заявлении, распространенном Госдепартаментом. — Кремль продолжает демонстрировать пренебрежение безопасностью миллионов мирных жителей… Украины. Россия лишает Украину ее экономической жизнеспособности, а мир —продовольственного снабжения, блокируя Черное море».

Госсекретарь подчеркнул, что вчерашняя атака «ставит под сомнение приверженность России вчерашней сделке и подрывает работу ООН, Турции и Украины по доставке критически важных продуктов питания на мировые рынки».

Россия, по словам Блинкена, «несет ответственность за углубление мирового продовольственного кризиса и должна прекратить свою агрессию и полностью выполнить условия сделки, на которую она согласилась».

Как сообщили в Киеве, утром в субботу две российские ракеты «Калибр» попали в объекты инфраструктуры одесского порта, и еще две ракеты были сбиты силами противовоздушной обороны. (Голос Америки)