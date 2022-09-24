Власти США заявили, что ослабляют свои санкции в области интернет-услуг, доступных в Иране, на фоне жесткого подавления протестов в стране иранскими властями.

Это сделано для того, чтобы у жителей Ирана было больше возможностей пользоваться интернетом и иметь доступ к информации, не цензурированной иранским правительством, подчеркнули в американском министерстве финансов.

Новый документ, описывающий ослабление санкционных ограничений на работу американских техкомпаний в Иране, был опубликован министерством финансов США в пятницу.

«Мы хотим помочь удостовериться, что людей в Иране не будут держать в изоляции и неведении», — заявил госсекретарь США Энтони Блинкен.

Представители США объявили об ослаблении санкций после того, как иранские власти в четверг временно отключили интернет во многих частях страны, пока полицейские жестко подавляли бурные протесты в крупных городах.