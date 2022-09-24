Власти США заявили, что ослабляют свои санкции в области интернет-услуг, доступных в Иране, на фоне жесткого подавления протестов в стране иранскими властями.
Это сделано для того, чтобы у жителей Ирана было больше возможностей пользоваться интернетом и иметь доступ к информации, не цензурированной иранским правительством, подчеркнули в американском министерстве финансов.
Новый документ, описывающий ослабление санкционных ограничений на работу американских техкомпаний в Иране, был опубликован министерством финансов США в пятницу.
«Мы хотим помочь удостовериться, что людей в Иране не будут держать в изоляции и неведении», — заявил госсекретарь США Энтони Блинкен.
Представители США объявили об ослаблении санкций после того, как иранские власти в четверг временно отключили интернет во многих частях страны, пока полицейские жестко подавляли бурные протесты в крупных городах.
Антиправительственные протесты, вызванные смертью 22-летней студентки Махсы Амини, арестованной за неправильное ношение хиджаба, продолжаются больше недели. За это время, по информации официальных СМИ, погибли по меньшей мере 35 человек.
По сообщениям иранских СМИ, президент Ибрахим Раиси в субботу призвал «решительно бороться с теми, кто выступает против безопасности и спокойствия в стране». (BBC news русская служба)