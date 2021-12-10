Государственная пограничная служба Украины (ГПСУ) и посольство США подписали совместный план по усилению безопасности северного и восточного участков украинской границы, на реализацию которого будет предоставлена помощь на сумму $20 млн. Об этом сообщила в пятницу ГПСУ.

«Начало реализации проекта стартует с января 2022 года, а общая сумма помощи рассматривается в размере $20 млн», — цитирует ГПСУ представителя посольства США на Украине Сару Лангенкамп.

Она отметила, что проект предусматривает оказание технической помощи пограничникам для эффективного противодействия возникающим угрозам национальной безопасности Украины, в том числе возможность предоставления Госпогранслужбе беспилотных авиационных систем, спецтранспорта, средств видеомониторинга, связи, экипировки и т.д.

Первый заместитель председателя ведомства Владимир Никифоренко назвал подписанный документ «планом совместных действий для реализации и повышения дееспособности Госпогранслужбы». (ТАСС)