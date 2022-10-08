США продолжают вводить новые ограничения на экспорт передовых полупроводников и оборудования для производства микросхем, чтобы помешать американским технологиям продвигать военную мощь Китая.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Wall Street Journal.

Нынешние правила потребуют от американских производителей чипов получить лицензию от Министерства торговли на экспорт определенных чипов, которые используются в передовых вычислениях искусственного интеллекта и суперкомпьютерах — критически важных технологиях для современных систем вооружений.

США уже требуют лицензии на экспорт многих передовых технологий китайским организациям, которые считают, что действуют против интересов национальной безопасности США. Последний шаг снова расширяет это, включая экспорт важнейших передовых чипов и оборудования, которые нельзя получить где-либо. Сообщается, что правила также позволят США блокировать чипы иностранного производства, производимые по американским технологиям.

Эти ограничения являются одними из самых широких, которые США когда-либо вводили против китайской индустрии чипов, в отличие от предыдущих действий, которые часто были нацелены на отдельные компании и более узкое подмножество технологий. Официальные лица назвали их необходимыми для того, чтобы помешать Китаю наращивать свои вооруженные силы, разрабатывать новое, современное вооружение и укреплять свою сеть наблюдения, которая является одной из самых сложных в мире.

«Мы считаем, что некоторые передовые вычислительные возможности, основанные на американских чипах, программном обеспечении, инструментах и технологиях, подпитывают китайскую военную модернизацию, включая разработку оружия массового уничтожения», — говорится в сообщении

По словам чиновника, предоставление Китаю и его военным доступа к самым передовым чипам и оборудованию для их производства создает серьезные риски для национальной безопасности.