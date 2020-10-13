США одобрили продажу истребителей F-35 Финляндии

Правительство США одобрило закупку Финляндией, которая не входит в НАТО, истребителей F-35 на сумму 12,5 миллиарда долларов, сообщает Голос Америки.

Благодаря закупке, одобренной Госдепартаментом, эта скандинавская страна, имеющая общую границу с Россией, сможет нарастить свою военно-воздушную огневую мощь.

Сделка включает 64 истребителя F-35, оснащенных ракетами «воздух-воздух» и высокоточными управляемыми боеприпасами «воздух-земля», 66 двигателей F-135 производства компании Pratt & Whitney, а также сотни ракет.

Агентство по сотрудничеству в области безопасности сообщило, что продажа была одобрена Госдепартаментом.

Новые самолеты придут на смену устаревающим истребителям F/A-18 и позволят модернизировать финляндское вооружение классов «воздух-воздух» и «воздух-земля».

В заявлении агентства говорится, что предложенная сделка не изменит военный баланс в регионе.

«С точки зрения национальных интересов США, жизненно важно помочь Финляндии в развитии и поддержании мощного и боеготового потенциала самообороны, – отмечается в пресс-релизе. – Предложенная продажа истребителей F-35 и сопутствующих ракет и боеприпасов обеспечит Финляндии надежный оборонный потенциал для сдерживания агрессии в регионе».