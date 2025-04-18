Германия заблокировала поставку около 30 истребителей Eurofighter Typhoon в Турцию после ареста мэра Стамбула Экрема Имамоглу, видного деятеля оппозиции и потенциального соперника президента Реджепа Тайипа Эрдогана, сообщила в немецкая деловая газета Handelsblatt со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией.

Имамоглу, кандидат в президенты от оппозиции, был арестован 23 марта по обвинению в коррупции, которое многие критики считают политически мотивированным. Его задержание 19 марта вызвало массовые протесты, крупнейшие в Турции с 2013 года, что усилило политическую напряженность.

Его арест также вызвал международное осуждение, а правительство Германии назвало его «атакой на турецкую демократию».

Действия Германии останавливают более масштабный план Турции по приобретению 40 истребителей Eurofighter Typhoon, 20 самолетов Tranche 1 из Великобритании и 20 усовершенствованных моделей Tranche 4 для модернизации своих ВВС. Eurofighter — это совместный проект Германии, Великобритании, Италии и Испании, требующий одобрения всех партнеров для экспорта.

Сообщается, что канцлер Германии Олаф Шольц добился прогресса в секретных переговорах с Эрдоганом, чтобы дать зеленый свет сделке, прежде чем арест Имамоглу сорвал процесс.

Правительство Германии отказалось комментировать отчет. «В принципе, мы не комментируем внутренние правительственные обсуждения», — сообщил представитель агентству France-Presse в пятницу.

Время особенно деликатное. Турция, вторая по величине военная держава НАТО, играет важнейшую роль на юго-восточном фланге альянса на фоне растущей напряженности на Ближнем Востоке и в отношениях с Россией.

Аналитики предупреждают, что блокирование продажи может подорвать обороноспособность Турции и еще больше подорвать единство НАТО. Анкара также рассматривала альтернативы, включая американский F-35 и разработанный в стране самолет Kaan, который совершил свой первый полет в 2024 году.