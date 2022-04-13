Администрация президента США Джо Байдена планирует предоставить Украине оружие на сумму 750 миллионов долларов.

Об этом пишет Reuters со ссылкой на двоих американских чиновников.

По словам одного из них, окончательное решение по поводу состава оборудования все еще принимается. Официально о предоставлении помощи могут объявить 13 апреля.

Высокопоставленный советник Конгресса сказал, что оборудование, вероятно, будет включать тяжелые наземные артиллерийские системы для Украины, в том числе гаубицы.