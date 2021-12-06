«В понедельник, 6 декабря, мы опубликуем первую в истории правительственную стратегию США по противостоянию коррупции. Стратегия уделяет особое внимание лучшему пониманию и реагированию на транснациональный аспект коррупции, в том числе принятию значительных шагов по сокращению возможностей для коррупционеров использовать американскую и международную финансовую систему для отмывания прибыли от их действий», — заявил представитель администрации.

США намерены помешать предполагаемым коррупционерам инвестировать в американскую недвижимость, заявил журналистам высокопоставленный представитель администрации США.