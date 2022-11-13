Объединенные Арабские Эмираты на протяжении долгого времени пытаются влиять на политику США легальными и нелегальными методами. Об этом говорится в секретном докладе сотрудников американской разведки, на который ссылаются три источника The Washington Post.

По словам собеседников газеты, доклад описывает длительные попытки воздействия на несколько администраций президентов США, использующие уязвимости американской политической системы, в том числе в сфере спонсирование предвыборных кампаний и лоббистскую деятельность. Доклад называют примечательным, потому что он описывает политические манипуляции со стороны дружественной США страны, а не враждебной державы, как, например, Россия, Китай или Иран. Американская разведка также редко изучает контакты собственных чиновников, изучая в основном деятельность иностранных правительств.

Посол ОАЭ в Вашингтоне Юсеф Аль Отайба сказал, что «гордится влиянием и хорошей репутацией ОАЭ в США». «Она была с трудом заработана и является вполне заслуженной. Это итог десятилетий тесного сотрудничества между ОАЭ и США, а также эффективной дипломатии», — сказал он в своем заявлении. На протяжении многих лет США продают ОАЭ военную технику, включая беспилотники MQ-9 и истребители F-35. Их не предоставляют ни одной другой арабской стране из-за беспокойства по поводу возможного ослабления Израиля.

Некоторые из операций ОАЭ, описанных в докладе, известны специалистам по национальной безопасности, другие больше напоминают шпионаж, рассказали люди, знакомые с докладом. Деятельность, приписываемая ОАЭ в докладе, выходит далеко за рамки лоббистской, считают они. Так, власти арабской страны наняли трех бывших сотрудников разведки США для организации слежки за политическими деятелями, диссидентами и журналистами, а также получения доступа к сложным хакерским технологиям.

По данным Минюста США, с 2016 года ОАЭ потратили на лоббистскую деятельность в США более $154 миллионов. Также еще сотни миллионов долларов были потрачены на пожертвования американским университетам и исследовательским центрам. Многие из них публиковали доклады, в которых содержались выводы, благоприятные для интересов ОАЭ. (moscowtimes.ru)