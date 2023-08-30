Координатор стратегических коммуникаций в совете национальной безопасности Джон Кирби заявил, что страна обеспокоена из-за попытки военного переворота в Габоне и намерена поддержать государства Западной Африки. Об этом сообщает РИА Новости.

«Я думаю, вы не будете удивлены узнать, что мы очень и очень пристально ее отслеживаем. Эта последняя по времени попытка военного захвата власти в регионе, который сотрясают попытки переворотов», — сказал Кирби.

По его словам, у Соединенных Штатов «не так много выводов» по текущей ситуации.