США обещают ответить на попытки иностранного вмешательства в выборы

Один из руководителей американских спецслужб пообещал, что США примут ответные меры в случае попыток иностранных государств вмешаться в президентские выборы в 2020 году, сообщает Голос Америки.

Это заявление прозвучало через несколько дней после новых обвинений в хакерских атаках, выдвинутых против России.

«Мы будем действовать, когда увидим, что противники пытаются вмешаться в наши выборы», – заявил директор Агентства национальной безопасности и глава Кибернетического командования США генерал Пол Накасоне во время виртуального мероприятия Ассоциации Армии США.

Комментариям Накасоне предшествовали сообщения на прошлой неделе о новых действиях российских хакеров.

Великобритания, США и Канада обвинили Россию в попытках украсть данные о международных исследованиях по созданию вакцины от COVID-19.

Великобритания также обвинила Россию в попытках вмешательства в прошлогодние всеобщие выборы через распространение документов, связанных с торговыми переговорами с США.

Россия отвергла эти обвинения.