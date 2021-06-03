Соединенные Штаты считают, что переговоры по Совместному всеобъемлющему плану действий (СВПД) по иранской ядерной программе в Вене продолжатся. Такое мнение высказал в четверг на брифинге глава пресс-службы Госдепартамента Нед Прайс, передает ТАСС.

«Мы не оптимисты и не пессимисты в отношении [переговоров]. Мы ясно видим наши задачи. Наша задача заключается в том, чтобы Иран вновь <…> [соблюдал] режим мониторинга и проверок, — сказал он. — Спецпосланник США по Ирану Роберт Мэлли возвращается в Вашингтон. Пятый раунд консультаций завершен, мы всегда говорили, что эти консультации предполагают проведение нескольких раундов».

«Мы ожидаем, что будет шестой раунд. Думаю, будут раунды и после этого, — отметил Прайс. — Факт состоит в том, что прогресс есть. В последнем раунде удалось сформулировать варианты, шаги, которые необходимо сделать Ирану для возвращения к своим обязательствам в рамках соглашения».

Представителю Госдепартамента был задан вопрос, какие аспекты еще не согласованы в Вене. «Нынешние переговоры и переговоры 2015 года отличаются. Сейчас у нас есть текст Совместного всеобъемлющего плана действий. Мы знаем, что требуется от сторон, — ответил Прайс. — Текст документа — это ориентир, на основе которого мы взаимодействуем с Ираном посредством непрямых переговоров. Однако наличие текста не означает, что у нас есть все ответы [на все вопросы]».