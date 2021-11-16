Президент США Джо Байден в ходе саммита с председателем КНР Си Цзиньпином заявил, что США придерживаются принципа «одного Китая» и не намерены вступать в конфликт с Пекином, сообщает Центральное телевидение КНР.

«Байден выразил готовность подтвердить, что США не стремятся изменить систему Китая, не стремятся укреплять союзы против Китая и не намерены вступать в конфликт с Китаем», — говорится в сообщении.