Министерство обороны США заявил, что американские войска не оказывали никакой поддержки украинским катерам во время их атаки на корабли Черноморского флота в бою близ острова Змеиный.

«Утверждения российской стороны о том, что Соединенные Штаты были каким-то образом причастны к военно-морским операциям Украины около острова Змеиный являются ложными. Мы не оказывали поддержки в плане разведки и наблюдения или какой-либо иной поддержки», — написал в субботу на своей странице в Twitter пресс-секретарь Пентагона Джон Кирби.

Ранее официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков заявил журналистам, что американские беспилотные летательные аппараты могли наводить украинские катера на корабли Черноморского флота в бою близ острова Змеиный.