Миссия США при Североатлантическом альянсе в своем Twitter заявила, что НАТО хочет усилить военное присутствие в странах Восточной Европы, поэтому направит 2,4 тыс. военнослужащих из 101-й воздушно-десантной дивизии США в Болгарию, Венгрию, Румынию и Словакию.

«Около 2,4 тыс. солдат будут направлены в Румынию, Болгарию, Венгрию и Словакию, чтобы защитить восточную границу НАТО, укрепить союзников и сдержать противников», — говорится в заявлении.

Американский президент Джо Байден на саммите Североатлантического альянса в Мадриде (28-30 июня) объявил о дальнейшем наращивании американского военного присутствия в Европе. Пентагон сообщал о намерении разместить в Польше на постоянной основе штаб пятого армейского корпуса, штаб армейского гарнизона и батальон полевого тылового обеспечения.