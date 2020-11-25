США намерены ввести пошлины на удобрения из России и Марокко

Министерство торговли Соединенных Штатов ввело предварительные компенсирующие пошлины на импорт фосфорных удобрений из РФ и Марокко, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-релиз американской компании Mosaiс.

Министерство выявило, что импорт фосфорных удобрений из перечисленных стран пользуется подлежащими компенсированию субсидиями.

Американские власти предварительно определили размер пошлин на уровне 20,94% от цены продукции для удобрений «Фосагро», 72,5% для товаров «Еврохима» и 32,92% для остальных российских производителей. При этом окончательное решение по данному вопросу должны принять до 8 февраля 2021 года.