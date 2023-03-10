Администрация США в 2024 финансовом году намерена увеличить расходы на оборону на 3,2%, до $842 млрд. Это предусматривается проектом американского федерального бюджета на следующий финансовый год, обнародованным Белым домом, передает «Газета.ru«.

Как указывается в документе, на оборонные нужды в 2024 финансовом году предлагается выделить $842 млрд. Это «на $26 млрд, или 3,2% больше, чем в 2023 году», указывается в проекте бюджета.

В документе подчеркивается, что увеличение выделяемых Пентагону средств необходимо для укрепления возможностей США по сдерживанию в Индо-Тихоокеанском регионе в свете соперничества с Китаем. В качестве одной из ключевых целей обозначена поддержка Украины, а также европейских союзников и партнеров США. Среди прочего администрация считает необходимым противодействие возможным угрозам со стороны Китая, России, КНДР, Ирана и экстремистских организаций, модернизацию ядерных сил и укрепление возможностей в сфере кибербезопасности.

Как указывается в заявлении министра обороны США Ллойда Остина, опубликованном на сайте Пентагона, в проекте бюджета отдается приоритет «инвестициям, которые позволят Пентагону продолжить реализацию Стратегии национальной обороны США».