США намерены присоединиться к инициативе COVAX

Директор Национального института аллергических и инфекционных заболеваний США Энтони Фаучи подтвердил отказ Соединенных Штатов от выхода из организации и сообщил, о том, что Вашингтон присоединится к международному механизму доступа к вакцинам COVAX и инициативе ACT-Accelerator. С таким заявлением он выступил в четверг на сессии Исполкома ВОЗ, проходящей в онлайн-формате.

«Мне особенно отрадно объявить, что Соединенные Штаты останутся членом Всемирной организации здравоохранения», — сказал Фаучи. Он сообщил, что в течение дня в четверг президент США Джозеф Байден выпустит директиву, касающуюся «намерения США присоединиться к механизму COVAX, а также поддержать ACT-Accelerator». (ТАСС)

| 2021-01-21T14:08:14+04:00 21 января 2021, 14:49|1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
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