США намерены обойти Россию по поставкам вакцины в другие страны

Соединенные Штаты намерены поставить нуждающимся странам больше вакцины от коронавируса нового типа, чем Россия и Китай, сообщил президент США Джо Байден в ходе брифинга.

«Много говорят о том, как Россия и Китай влияют на мир с помощью вакцины. Мы хотим вести мир вперед с помощью наших ценностей. Так же, как во время Второй мировой войны Америка была арсеналом демократии, в битве против COVID-19 наша страна будет арсеналом вакцин для остального мира», — заявил глава государства.

По его словам, в ближайшие шесть недель США поставят в другие страны по меньшей мере 80 млн доз вакцин от коронавируса. Американский лидер подчеркнул, что поставки вакцин из США превысят поставки из любой другой страны, в том числе из России и Китая. (gazeta.ru)