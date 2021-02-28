США намерены консультироваться в формате «5+1» по вопросу ядерной сделки с Ираном

США намерены проводить консультации с коллегами по вопросу переговоров с Ираном по исполнению условий ядерной сделки. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на Белый дом.

В администрации президента уточнили, что консультации планируется проводить в формате «5+1».

Там подчеркнули, что американская сторона «готова вернуться к конструктивной дипломатии для достижения взаимного возврата к соблюдению обязательств» сделки.

Собеседник добавил, что в Белом доме расстроены отказом Ирана от неформальной встречи.

Ранее WSJ узнала, что Иран отказался от прямых переговоров с ЕС и США по ядерной сделке.

В 2015 году Россия, США, Франция, Великобритания, Китай и Германия подписали соглашение с властями Ирана о заморозке ядерной программы в обмен на снятие санкций. Документ получил название Совместный всеобъемлющий план действий (СВПД). В мае 2018 года занимавший пост президента США Дональд Трамп в одностороннем порядке объявил о выходе американской стороны из сделки. (РИА Новости)