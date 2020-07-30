«США могут ввести «план Б» — Александр Рар

Вчера Вашингтон объявил о выводе военных из Германии. Глава Пентагона Марк Эспер объявил о масштабной ротации американских военных в Европе и возвращении части из них на родину.

Так, контингент США в Германии сократится примерно с 36 до 24 тыс., при этом домой вернутся 6,4 тыс. военнослужащих.

«Текущий план Европейского командования — перебазировать примерно 11,9 тыс. военных из Германии», — заявил Эспер.

Отмечается, что около 5600 военных будут размещены в других странах НАТО, в том числе Бельгии и Италии, для «сдерживания» России и обеспечения безопасности союзников.

О том, как будут развиваться отношения США и Германии дальше, стоит ли ожидать, что ЕС будет создавать свою армию, и почему в Вашингтоне сейчас делают ставку на Восточную Европу, рассказал в интервью # немецкий эксперт Александр Рар.

— Как вы оцениваете решение США вывести свои войска из Германии? Как это будет влиять на двухсторонние отношения?

— Я читал книгу Джона Болтона, бывшего советника Трампа, книга называется: «В кабинете, где все это произошло». Скандальная книга, потому что советник поливает грязью своего бывшего начальника, но там очень интересные факты, и из этой книги явствует, что Трамп и руководство Америки сегодня рассматривают Германию как соперника, как конкурента, как непослушного члена западного сообщества, которого нужно дисциплинировать и наказывать. Он там говорит, что нужно сделать примерную порку, чтобы дисциплинировать других членов НАТО, и чтобы они все следовали американской политике.

Трамп видит, что Германия – это экономический лидер ЕС, который пытается создать соперничество для США и сделать ЕС чуть более независимым от США. Трампу не нравится, что Германия хочет иметь особые отношения с Россией, что она хочет иметь особые отношения с Китаем для ЕС. Это входит в противоречие с американскими интересами. Американцам также не нравится, что Германия, как главная экономика Европы, не платит свои 2% ВВП на расходы НАТО. Конечно же, у Германии деньги есть, но 2% ВВП немецкой экономики – это очень большие деньги, которые Германия готова платить, но не сразу.

— Но ведь по уставу НАТО каждая страна должна платить эти 2% ВВП?

— Берлин ставит косвенные условия Вашингтону, говоря им, что они не отказываются повышать бюджет, но нужно принять решение, против кого НАТО будет воевать и против кого эти вооружения будут направлены. Именно на этой точке пересекаются разное видение Германией и США главных вызовов безопасности. Для США Европа – это фронтовой отсек в борьбе за сдерживание России, Китая, Ирана. Для Европы же во главе с Германией важнее иметь прагматические отношения и, ни в коем случае, не воевать и не входить в гонку вооружения. Для Германии важно помогать США в Афганистане, для нее главный вызов – это исламский экстремизм с юга, против чего и нужно обороняться и воевать. Новую гонку вооружений против России, Ирана или Китая немцы не хотят, что вызывает раздражение у американцев.

Поэтому они этим шагом, т.е., выводя штаб-квартиры из Штутгарта, и тем самым унижая Германию, переводят свои войска в Польшу, Бельгию и Италию, так они хотят изолировать Германию. Показать, что Германия не главный их союзник в НАТО. Это для немцев сильный удар, это унизительное положение для Германии, и она не ожидала такого шага со стороны США. Что теперь будет – очень интересно, мы входим в новую историческую фазу. Либо Германия проглотит эту «горькую пилюлю», согласится с США и подчинится американцам, либо Германия найдет союзника для себя внутри Европы в лице Франции. Для того, чтобы начинать строить собственную систему безопасности Европы, строить свою армию и дефинировать европейскую доктрину военных вызовов, перед которыми находится Европа, и она будет отличаться от той, что дефинируют Штаты.

— Как мы видим, в последние годы США делают военно-политическую ставку на Польшу. Некоторые эксперты считают, что США и Польша сейчас продвигают старый политико-экономический проект «Интермариум» или проект «Трех морей», которая должна отсечь Россию от западной Европы и наоборот. Есть ли такие идеи у Вашингтона? Можно ли сказать, что данный проект сейчас на повестке?

-Такие планы как «Интермариум» официально не лежат на столе и не обсуждаются на конференциях, я думаю, что это план «Б» американцев. США хотели дисциплинировать НАТО и подчинить его себе. Если европейцы будут отходить от идей США, то в действие войдет план «Б». Это старый план Юзефа Пилсудского, который строила Польша с западными странами против Германии и против СССР после Версальского договора 1919 года. Тогда Польша пыталась выстроить свою Европу, другую, не немецкую и не коммунистическую, и объединить страны, которые находятся между тремя морями — между Балтийским, Средиземным и Черным. Этот план сейчас постепенно развивается, все началось с иракской войны, когда восточно-европейские страны назвали Польшу «новой Европой», а немцев и французов, которые оппонировали в войне в Ираке, назвали «старой Европой», которая уже теряет влияние.

Плюс ко всему тут есть газовый бизнес, США договорилась со странами Восточной Европы, тем самым закрывая пути для российского газа в ЕС. Это цель США и эта идея была воспринята «на ура!», и они хотят, чтобы всей Европой командовали американцы, а не немцы и французы.