Вашингтон в понедельник указал на возможность дальнейших экономических санкций против Беларуси в жестком заявлении, прозвучавшем на заседании Совета ООН по правам человека.

В мае Соединенные Штаты объявили о введении адресных санкций против ключевых членов правительства Беларуси после того, как власти страны вынудили пассажирский самолет совершить посадку в Минске и арестовали находившегося на борту журналиста.

«Такое неуважение к международным нормам не может оставаться без ответа, – сказал представитель США, назвав инцидент «отвратительным». – Мы рассмотрим дальнейшие действия по мере необходимости», – добавил он, имея в виду санкции. (Голос Америки)