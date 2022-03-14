Замглавы Минфина США Адевале Адейемо заявил, что его страна может ввести эмбарго на торговлю с Россией, передает «Интерфакс» со ссылкой на телеканал CNBC.

По его словам, Соединенные Штаты «все еще рассматривают полное торговое эмбарго и блокировку доступа РФ к международным водным путям».

Кроме того, замминистра финансов указал, что американские власти еще могут запретить импорт из России титана, никеля и урана, а также наложить запрет на «криптоактивы российских структур». Эти вопросы обсуждаются, добавил он.

Ранее президент США Джо Байден заявил, что Соединенные Штаты и их союзники, которые представляют «половину мировой экономики», собираются выйти из режима нормальных торговых отношений с Россией. По его словам, это «станет еще одним сокрушительным ударом для российской экономики», которая уже очень сильно пострадала от американских санкций.

Также стало известно, что американский лидер подписал указ, запрещающий продажу или иные поставки в РФ долларовых банкнот.