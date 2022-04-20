Соединенные Штаты Америки, Канада и Великобритания пообещали предоставить Украине больше артиллерийских вооружений.

Об этом в Telegram сообщил руководитель офиса президент Андрей Ермак.

«США, Канада и Великобритания пообещали нам больше артиллерийских вооружений», — отметил он, поблагодарив страны за эти решения.

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил: «Украине нужна артиллерия и мы ее предоставим». Решение приняли, потому что война с Россией переходит в новую фазу

«Это станет артиллерийским противостоянием, им нужна поддержка артиллерией, и это то, что мы им предоставим… в дополнение ко многим другим формам поддержки», — цитирует британского политика Reuters.

Финляндия тоже предоставит Украине дополнительную военную помощь.