Администрация США рассматривает вариант включения России в американский список стран — спонсоров терроризма наряду с возможностью применения ряда других дополнительных санкций в отношении Москвы.

Как передает ТАСС, об этом заявила в пятницу на регулярном брифинге пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер.

Она напомнила, что вопрос о внесении России в упомянутый перечень решается Госдепартаментом. Именно американское внешнеполитическое ведомство формирует данный список. «Это требует [вынесения соответствующего] определения Госдепартаментом, учитывающего конкретные критерии и принятое Конгрессом [США] законодательство. Мы рассматриваем это наряду со спектром других предложений, призванных навязать России дальнейшие издержки», — сказала официальный представитель президента США. Под издержками в данном контексте в США принято понимать санкции и их последствия.

Жан-Пьер не уточнила, какие именно еще ограничительные меры против России изучают США.