Мирные переговоры между Украиной и и Россией не начнутся в текущем году, даже если ВСУ в ходе контрнаступления освободят значительную часть оккупированных территорий, пишет The Washington Post со ссылкой на оценку американской разведки, которая содержится в утекших секретных документах Пентагона.

«Переговоры по прекращению конфликта маловероятны в течение 2023 года во всех рассмотренных сценариях», — говорится в одном из них.

«Наиболее вероятным сценарием» развития конфликта разведка США считает вариант, при котором ни одна из сторон не сможет добиться победы на поле боя до 2024 года. Это объясняется тем, что у сторон «недостаточно войск и припасов для эффективных операций».

В Украине война на истощение может привести к разочарованию и «критике» того, как она ведется, что «повысит вероятность смены руководства», пишет американская разведка. При этом в документе не уточняется, идет ли речь о политическом или военном руководстве.

Кроме того, для выхода из тупика Украине придется провести «полную мобилизацию» и отправить на передовую больше молодых людей. Одновременно с этим Киеву потребуется наносить больше ударов по территории России, что может дать повод Китаю начать военную поддержку Кремля.

В свою очередь Россию тупиковая ситуация вынудит задействовать «деградировавшие резервы» и ускорить усилия по интеграции захваченных территорий в состав РФ, считают в американской разведке. (moscowtimes.ru)