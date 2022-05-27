США и Тайвань планируют объявить о переговорах по углублению экономического сотрудничества и укреплению устойчивости цепочек поставок, сообщает Bloomberg.

По данным источников агентства, речь будет идти об упрощении процедур торговли, о работе с цепочками поставок и торговле сельскохозяйственной продукцией.

Отмечается, что эти элементы аналогичны основам Индо-Тихоокеанской экономической концепции, о которой президент Джо Байден объявил во время своего визита в Токио на этой неделе.

«Переговоры являются попыткой улучшить экономические отношения между США и Тайванем, и они выйдут за рамки существующих дискуссий о торговле и инвестициях между правительствами двух стран», — говорится в статье.