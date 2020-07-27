США и Россия хотят обезопасить космос

В Вене в понедельник, 27 июля, начались консультации межведомственных делегаций России и США, на которой стороны обсудят актуальные вопросы в сфере международной безопасности и контроля над вооружениями. Они продлятся до 30 июля.

На встрече планируется работа трех групп. Она началась с заседания рабочей группы по безопасности в космосе, в дальнейшем соберутся группы по доктринам и потенциалам, по транспарентности и верификации. Решение о создании этих групп было принято в конце июня на встрече стратегической стабильности.

Одной из задач встречи станет попытка сблизить позиции сторон по обеспечению космической безопасности. В то время как Россия и Китай настаивают на подготовке международного договора о неразмещении оружия в космосе, США придерживаются другой точки зрения. (DW)