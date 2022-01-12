США и союзники по НАТО пригрозили России «последствиями» в случае обострения кризиса вокруг Украины, которые они будут намного тяжелее, чем в 2014 году, заявила журналистам первый заместитель госсекретаря США Уэнди Шерман.

«Мы дали ясно понять и мы снова прямо сказали об этом русским сегодня, что если Россия дальше будет вторгаться в Украину, за это будет существенная цена, и последствия будут гораздо значительнее, чем те, что были в 2014 году», — сказала Шерман по итогам заседания Совета Россия-НАТО в среду. Она отметила, что Россия – могущественная страна. «Угрозу от Украины – меньшей, формирующейся демократии – сложно понять», – сказала Шерман.

«Обязательств по деэскалации не было, но не было и заявлений о том, что ее не будет», — подчеркнула представитель госдепартамента.