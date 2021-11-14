В преддверии виртуального саммита между президентом США Джо Байденом и председателем КНР Си Цзиньпином стороны обменялись предостережениями в связи с конфликтом вокруг Тайваня. Госсекретарь США Энтони Блинкен в беседе с главой МИД КНР Ван И выразил обеспокоенность «продолжающимся военным, дипломатическим и экономическим давлением КНР на Тайвань», сообщил Госдепартамент США.

По сообщению Госдепа, Блинкен призвал Пекин к участию в конструктивном диалоге с целью урегулирования тайваньского вопроса «мирным путем и в соответствии с пожеланиями и интересами людей на Тайване».

Со своей стороны Ван И предостерег США от вмешательства в конфликт, предупредив, что «любое дозволительное отношение или поддержка тайваньского движения за независимость подорвет мир в Формозском проливе (бывшее название Тайваньского пролива) и в конечном итоге будет иметь эффект бумеранга». (DW)