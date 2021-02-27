США и Канада улучшат спутники для борьбы с Россией в Арктике

США и Канада намерены модернизировать сеть оборонных спутников и систему наблюдения в Арктическом регионе для того, чтобы противостоять военному присутствию России и Китая. Об этом сообщает газета Wall Street Journal.

Как рассказал один из источников издания, президент США Джо Байден попросил премьер-министра Канады Джастина Трюдо увеличить расходы Канады на оборонную сферу, в том числе и на усовершенствование Командования воздушно-космической обороны Северной Америки (NORAD) для борьбы с Москвой и Пекином в Арктике.

Газета уточняет, что в ходе холодной войны это командование играло важную роль в стратегии сдерживания СССР. В системе NORAD есть спутники, наземная радиолокационная станция и авиабазы – в основном в Аляске и в канадской Арктике.

Бывший политический советник при командовании NORAD от Канады Майкл Доусон сообщил изданию, что система наблюдения устарела. По его словам, современные российские и китайские ракеты могут лететь со скоростью в пять раз больше скорости звука и на большие расстояния, чем предыдущие модели. Таким образом, арктическая система может их не отследить.

Эксперты из Университета Манитобы полагают, что проект модернизации может стоить странам около 15 миллиардов долларов. Канаде необходимо заплатить шесть миллиардов.

В октябре прошлого года США призвали сотрудничать с Россией ради «блокирования» Китая в Арктике. Выступивший с таким заявлением журналист Генри-Николас Гроссман в своем материале отметил, что власти КНР имеют «колониальные амбиции» в Арктике и пытаются закрепить там свое присутствие (lenta.ru) .