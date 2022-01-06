Госсекретарь США Энтони Блинкен и министр иностранных дел Израиля Яир Лапид в среду обсудили по телефону вопросы, касающиеся России, Украины, а также Ирана. Об этом говорится в заявлении руководителя пресс-службы Госдепартамента Неда Прайса, пишет ТАСС.

«Госсекретарь и министр иностранных дел обсудили ряд региональных и глобальных проблем, включая опасность дальнейшей российской агрессии в отношении Украины и вызовы со стороны Ирана. Госсекретарь Блинкен подтвердил непоколебимую приверженность администрации обеспечению безопасности Израиля», — отмечается в документе.