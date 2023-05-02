Такие члены Североатлантического альянса, как США и Германия, неофициально дали понять, что они пока не хотят брать на себя никаких обязательств по принятию Украины в НАТО, существенно выходящих за рамки ​​декларации от 2008 года, в которой не было конкретных решений по присоединению, пишет Немецкое агентство печати (DPA).

Президент Украины Владимир Зеленский призвал НАТО на июльском саммите расчистить Украине путь в Альянс. Этот призыв получил поддержку стран Центральной и Восточной Европы, в частности, от Литвы, принимающей саммит НАТО.

Но, как утверждают источники издания в Альянсе, реальное продвижение в переговорах о перспективах вступления Украины в НАТО возможны только в случае, если украинские силы добьются успехов в войне против России. (unian.net)