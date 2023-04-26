Министерство обороны США и Европейское оборонное ведомство подписали соглашение, которое усиливает их сотрудничество в сфере обороны. Об этом говорится в пресс-релизе на сайте оборонного ведомства ЕС, передает РИА Новости.

«Сегодня Европейское оборонное ведомство и министерство обороны США формализовали рамки сотрудничества путем подписания административного соглашения», — сказано в нем.

В документе также отмечается, что административное соглашение между сторонами усиливает трансатлантическое сотрудничество «в определенных областях по вопросам обороны, включая обмен информацией».

В рамках соглашения между Минобороны США и Европейским оборонным ведомством будет осуществляться диалог по всем вопросам, которые находятся в компетенции ведомства ЕС. В соглашении также подчеркивается, что в рамках консультаций между сторонами будут обсуждаться вопросы цепочек поставок и военной мобильности.