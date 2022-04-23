Официальные лица США и Европейского Союза ведут переговоры по шагам, которые ЕС мог бы предпринять, чтобы ограничить импорт нефти из России.

Об этом, как пишет «Европейская правда», сообщило агентство Bloonberg со ссылкой на источники.

Обсуждаемые варианты включают в себя запрет, ограничение цены и механизм оплаты для удержания выручки, которую Россия получила с начала полномасштабной войны в Украине, рассказали источники.

Цель переговоров – выяснить, как можно сильнее ударить по президенту России Владимиру Путину, сказал один из участников переговоров.

Одно из беспокойств США состоит в том, что прямой запрет ЕС на российскую нефть может привести к резкому росту цен и даст Кремлю еще больше доходов.

Министр финансов США Джанет Йеллен заявила в четверг, что полное эмбарго может нанести серьезный ущерб европейским экономикам, но не нанесет столь сильного удара по России, как ожидается.

Любое решение о конечных мерах будут принимать страны-члены ЕС.

Сейчас ЕС работает над шестым пакетом санкций против России и рассматривает другие потенциальные меры по удару по российской нефтяной промышленности.

Главный дипломат ЕС Жозеп Боррель заявил в пятницу испанским СМИ, что ни одно из предложений пока не имеет полной поддержки всех стран-членов ЕС.