США и Британия договорились занять лидирующие позиции в космосе

Британское космическое агентство и Национальное управление США по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) подписали «Соглашение Артемиды», договоренность об освоении Луны, пишет ТАСС.

Отмечается, что подписание соглашения свидетельствует о намерениях стран занять лидирующие позиции в освоении космоса.

«Подписание соглашения служит сигналом о том, что мы намерены играть лидирующую роль в космическом пространстве. Мы надеемся углубить наши отношения с США в области космоса», — приводятся слова главы британского космического агентства Грэма Тернока.

Подчеркивается, что Великобритания примет участие в создании окололунной станции Gateway. Станция должна стать пересадочным пунктом для миссий на Луну и в дальний космос. Великобритания уже выделила $20,7 млн на эти цели.